La Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027 dell’Unione Europea rappresenta un’importante opportunità per gli olivicoltori italiani, che possono ottenere fino a 794 euro per ettaro di terreno coltivato.

Questi incentivi sono destinati a sostenere il reddito agricolo e a promuovere pratiche sostenibili nel settore. In questa guida, analizziamo i contributi previsti, gli eco-schemi disponibili e le modalità di richiesta per accedere ai fondi.

Tipologie di Contributi PAC 2025 per gli Olivicoltori

Gli agricoltori possono beneficiare di diverse tipologie di aiuti, tra cui:

1. Titoli Base

Importo: 164,12 euro per ettaro (valore medio nazionale)

Soggetto a variazioni entro il 2026 per l’allineamento dei Titoli base

2. Pagamenti Accoppiati

Importo: 116 euro per ettaro

Riservati agli oliveti con certificazioni DOP e IGP, in base al Regolamento UE n. 1151/2012

3. Eco-Schemi e Bonus per la Sostenibilità

Gli olivicoltori possono accedere a contributi aggiuntivi legati alla sostenibilità ambientale:

Eco-schema 2 (Inerbimento) → 120 euro per ettaro

Promuove la gestione sostenibile del manto erboso, vietando l’uso di diserbanti chimici

Eco-schema 5 (Piante Nettarifere e Api) → 250 euro per ettaro

Richiede la coltivazione di piante nettarifere o pollinifere per la tutela delle api

Prevede restrizioni sulle operazioni di sfalcio e l’uso di fitofarmaci

4. Bonus per Uliveti Storici

Importo: 264 euro per ettaro (Eco-schema 3)

Destinato agli uliveti storici e di valore paesaggistico, con:

Densità inferiore a 300 piante per ettaro

Rispetto delle normative regionali

Come Presentare la Domanda PAC 2025

La richiesta di contributi deve essere inviata entro il 15 maggio 2025, salvo eventuali proroghe.

Passaggi per l’invio della domanda:

Individuare l’Organismo Pagatore, che può essere:

Regione di appartenenza

Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)

Centro di Assistenza Agricola (CAA)

Compilare la Domanda Unica, includendo:

Tutti gli aiuti richiesti

Le certificazioni di qualità richieste dagli eco-schemi

Conservare la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto dei requisiti, tra cui:

Certificazioni DOP/IGP

Piani di gestione sostenibile dell’oliveto

Grazie alla PAC 2023-2027, gli olivicoltori italiani possono ottenere fino a 794 euro per ettaro attraverso titoli base, pagamenti accoppiati e eco-schemi per la sostenibilità.