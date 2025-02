Il Governo ha introdotto un bonus fino a 900 euro destinato ai lavoratori con redditi medio-bassi. Questo incentivo sarà accreditato direttamente in busta paga senza necessità di presentare domanda, semplificando così l’accesso al beneficio.

Categorie di Lavoratori Beneficiari

Il bonus è rivolto a diverse categorie di lavoratori subordinati, tra cui:

Dipendenti con contratti a tempo pieno o parziale, inclusi coloro attualmente in cassa integrazione.

Stagisti e tirocinanti.

Collaboratori con contratti a progetto.

Lavoratori socialmente utili.

Inoltre, possono beneficiarne:

Percettori di NASPI o coloro in cerca di un nuovo impiego.

Lavoratori in congedo di maternità o paternità.

Nota Bene: Sono esclusi dal bonus i lavoratori autonomi e coloro con residenza fiscale fuori dall’Italia.

Importo del Bonus in Base al Reddito

L’ammontare del bonus varia in base al reddito annuo del beneficiario:

Reddito tra 12.000 e 15.000 euro: bonus di 1.200 euro all’anno, suddiviso in 100 euro mensili.

Reddito tra 15.000 e 28.000 euro: l’importo del bonus decresce progressivamente fino ad azzerarsi.

Modalità di Erogazione

Una caratteristica distintiva di questo bonus è l’erogazione automatica: i lavoratori non devono presentare alcuna richiesta. Il contributo verrà accreditato direttamente in busta paga a chi possiede i requisiti necessari, evitando così lunghe procedure burocratiche.