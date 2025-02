La sperimentazione del servizio di raccolta rifiuti con cestini ‘intelligenti’ prosegue a Napoli con l’installazione di nuovi dispositivi in Via Toledo e Piazza Trieste e Trento, promossa dall’Assessorato al Verde e alla Salute del Comune di Napoli e da Asìa Napoli S.p.A.. Dopo i primi due cestini elettronici già installati nel 2024, altre 8 unità sono posizionate in vari punti di Via Toledo.

La caratteristica principale di questi cestini intelligenti è il sistema di compattazione avanzato, che permette di ridurre di quattro volte il volume dei rifiuti. Quando i cestini raggiungono la loro capienza massima, inviano automaticamente una notifica agli operatori di Asìa, tramite e-mail o sms, per avvisarli che è necessario svuotarli. Questi contenitori sono alimentati a energia solare e sono progettati per facilitare le operazioni di svuotamento grazie al loro bidone carrellato standard da 120 litri.

Secondo l’Assessore Vincenzo Santagada, questa iniziativa fa parte del processo di digitalizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti, che mira a migliorare l’efficienza e il decoro urbano attraverso la collaborazione con i cittadini. Anche Domenico Ruggiero, Amministratore Unico di Asìa Napoli, ha sottolineato l’importanza di questi piccoli ma significativi interventi, che contribuiscono a rimodellare l’aspetto del territorio.

In parallelo, continua anche il programma “Napoli Differente nel Cuore”, che prevede un nuovo servizio di raccolta porta a porta nelle strade centrali della città, che partirà dal 24 marzo nei Quartieri Spagnoli e nell’area di San Ferdinando. Il servizio è realizzato dal Comune di Napoli, Asìa Napoli S.p.A. e in collaborazione con Conai.