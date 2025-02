Il bonus da 800 euro destinato ai genitori separati sembra finalmente vicino all’erogazione. Dopo anni di ritardi e ostacoli burocratici, i fondi potrebbero essere sbloccati nei prossimi mesi. Di seguito tutti i dettagli su chi ne ha diritto, i requisiti e le modalità di richiesta.

Cos’è il Bonus da 800 euro per genitori separati?

Si tratta di un contributo economico fino a 800 euro al mese, riservato ai genitori separati o divorziati che, a causa delle difficoltà economiche derivate dalla pandemia, non sono riusciti a garantire il mantenimento dei figli. Il bonus viene erogato per un massimo di 12 mesi, con un fondo statale di 10 milioni di euro.

Chi ha diritto al Bonus 800 euro?

Per accedere al contributo è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Stato di bisogno economico.

Figli a carico: minorenni o maggiorenni con disabilità grave conviventi.

Mancato versamento, totale o parziale, dell’assegno di mantenimento a causa delle difficoltà economiche dell’altro genitore durante il periodo 8 marzo 2020 – 31 marzo 2022.

Reddito annuo pari o inferiore a 8.174 euro.

Perdita o riduzione dell’attività lavorativa nel periodo sopra indicato.

Quando verrà erogato il bonus?

Sebbene il bonus fosse stato introdotto nel Decreto Sostegni 2021, l’erogazione è stata bloccata per alcune criticità, tra cui:

L’esclusione delle coppie di fatto.

L’assenza di un meccanismo che garantisse l’utilizzo del bonus per i figli e non per altri scopi.

Requisiti di reddito considerati troppo generici, che avrebbero ampliato eccessivamente la platea dei beneficiari.

Dopo quasi quattro anni di attesa, il bonus sembra ora in dirittura d’arrivo. Si attendono indicazioni ufficiali dall’INPS, che pubblicherà i dettagli su modalità di richiesta ed erogazione una volta sbloccati i fondi.

Come fare domanda?

Attualmente, non è ancora possibile presentare domanda. Sarà necessario attendere la pubblicazione del bando ufficiale INPS, che indicherà le modalità di richiesta e i documenti necessari.