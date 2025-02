La velocità sostenuta, la distrazione e forse anche l’abuso di alcol trasformano il sabato sera in un pericolo sulle strade di Napoli. Nell’ultima notte, due incidenti hanno scosso la città: il primo ha lasciato una donna in gravi condizioni, mentre il secondo, fortunatamente, ha causato solo danni materiali.

Donna investita al Vomero: gravi condizioni in ospedale

L’incidente più grave si è verificato intorno alle 2 di notte in piazza Quattro Giornate, nel quartiere Vomero, nei pressi della stazione dei carabinieri. Una donna è travolta da un’auto con a bordo tre ragazzi.

Secondo le testimonianze raccolte, l’impatto sarebbe stato causato dall’alta velocità con cui il conducente ha affrontato la curva. Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha commentato l’accaduto, denunciando la pericolosità delle strade cittadine:

«Non è più accettabile che camminare a piedi a Napoli sia una lotteria per tornare vivi a casa. Servono misure urgenti come dissuasori di velocità, più controlli e videosorveglianza».

Questo episodio arriva a poche ore di distanza dalla morte di un uomo peruviano, travolto e ucciso da un’auto nel quartiere di Miano.

Via Caracciolo, auto si schianta contro un chiosco

Un secondo incidente si è verificato alle 5 del mattino in via Caracciolo, dove un’auto, a causa della velocità eccessiva, ha perso il controllo e si è schiantata contro un chiosco sequestrato dalla Polizia Municipale l’anno scorso.

Il conducente, un 31enne residente a Quarto, ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test. La sua patente è ritirata e il veicolo sequestrato. L’uomo è denunciato, mentre le autorità stanno indagando sulle cause esatte dell’incidente.

Misure di sicurezza e nuove iniziative

A seguito di questi eventi, è convocata una riunione della segreteria tecnica dell’Osservatorio sull’incidentalità stradale in Procura, su disposizione del prefetto Michele di Bari.

Inoltre, il Prefetto ha convocato per oggi un incontro con le Forze di polizia e l’Ufficio scolastico regionale, con l’obiettivo di promuovere nuove campagne di sicurezza stradale, rivolte soprattutto ai giovani. L’incontro discuterà anche le novità del codice della strada, entrate in vigore a dicembre.