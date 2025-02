Colpo alla criminalità organizzata in Campania. La scorsa notte, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno arrestato tre uomini e una donna per traffico di droga e detenzione abusiva di armi. L’operazione, condotta tra le province di Napoli e Caserta, ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e munizioni.

Maxi-sequestro da 3 milioni di euro

Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato e sequestrato:

745 kg di hashish

5 kg di marijuana

19 proiettili e un caricatore per arma da fuoco

La droga, destinata al mercato criminale, ha un valore stimato di circa 3 milioni di euro.

Gli arrestati in carcere in attesa di convalida

Dopo l’arresto, i quattro indagati sono stati trasferiti presso le case circondariali di Santa Maria Capua Vetere e Napoli Secondigliano, in attesa dell’udienza di convalida.

L’operazione rappresenta un duro colpo alle organizzazioni criminali attive nel traffico di droga tra Napoli e Caserta, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità.