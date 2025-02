La Polizia di Stato ha arrestato un 69enne di Torre del Greco per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Torre del Greco, impegnati in un servizio di controllo e prevenzione contro lo spaccio di droga.

Droga nascosta in uno sgabuzzino

I poliziotti hanno effettuato una perquisizione in un’abitazione situata in vico del Pozzo, dove hanno scoperto:

2 panetti di hashish dal peso complessivo di circa 280 grammi

8 involucri di hashish per un totale di 26 grammi

Materiale per il confezionamento della droga

Due coltelli (con lame di 18 e 16 cm) intrisi di sostanza stupefacente, segno che erano stati recentemente utilizzati per il taglio dei panetti

L’arresto

Alla luce del ritrovamento, l’uomo è stato arrestato e condotto presso il Commissariato di Torre del Greco, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.