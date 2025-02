Un’importante operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Bagnoli, in collaborazione con il nucleo investigativo del comando provinciale, ha portato all’arresto di una donna e al sequestro di beni di valore nel quartiere Pianura. L’intervento rientra in un più ampio piano di contrasto alla criminalità nella zona, spesso teatro di episodi di illegalità.

Arresto e sequestro di beni

Nel corso delle perquisizioni effettuate durante l’operazione, i militari hanno arrestato F.I., 34 anni, già nota alle forze dell’ordine. La perquisizione della sua abitazione ha portato al rinvenimento di diversi oggetti di dubbia provenienza, tra cui:

Una carta d’identità contraffatta, che potrebbe essere utilizzata per scopi illeciti.

Due orologi Rolex modello Oyster Perpetual, sui quali sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza.

30.000 euro in contanti, una somma considerevole di cui la donna non ha saputo giustificare l’origine.

Due assegni bancari non intestati, che potrebbero essere collegati ad attività illecite.

Una pistola Glock 17 a salve priva del tappo rosso, particolare che la rende molto simile a un’arma da fuoco reale.

La donna è stata arrestata con l’accusa di possesso di documenti falsi e ricettazione, mentre la madre convivente è stata denunciata per gli stessi reati.

Controlli nel quartiere e altre denunce

Parallelamente all’arresto, i carabinieri hanno effettuato numerosi controlli nel quartiere, concentrandosi in particolare sulla sicurezza stradale e sulla lotta al consumo di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, sono stati sequestrati sette scooter per violazioni al codice della strada, mentre quattro giovani sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di droghe.