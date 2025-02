Attimi di paura questa mattina in Alta Irpinia, dove un’auto è uscita di strada, finendo in una scarpata. L’incidente è avvenuto nel territorio del comune di Castelfranci, coinvolgendo una donna alla guida di una Fiat Panda.

L’incidente: auto fuori controllo finisce in un terreno scosceso

L’incidente si è verificato nella tarda mattinata, quando la conducente dell’utilitaria ha perso il controllo del veicolo, terminando la corsa fuori dalla carreggiata e precipitando lateralmente in un terreno scosceso.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno subito allertato i soccorsi.

Intervento dei Carabinieri e soccorsi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della locale stazione, che hanno provveduto a liberare la donna dall’abitacolo e a metterla in sicurezza. In attesa dell’arrivo del personale del 118, i militari l’hanno fatta accomodare all’interno della gazzella di servizio per proteggerla e tranquillizzarla.

Successivamente, la conducente è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni.

Dinamica e accertamenti in corso

Al momento, non sono ancora chiare le cause dell’incidente. Saranno le indagini a stabilire se il sinistro sia stato provocato da un malore, una distrazione o da eventuali fattori esterni.