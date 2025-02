Stava realizzando un’autorimessa abusiva e, per farlo, aveva persino demolito il marciapiedi pubblico. È accaduto in una traversa di via Marina, nella zona portuale di Napoli, dove un uomo è stato denunciato dagli agenti della Polizia Municipale. L’attività abusiva è stata immediatamente posta sotto sequestro.

L’intervento della Polizia Municipale

L’operazione è scattata in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini, preoccupati per i lavori edili in corso. Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata si sono recati sul posto e hanno scoperto che il proprietario del locale stava eseguendo interventi completamente abusivi.

Lavori senza autorizzazioni e danni al suolo pubblico

Durante il sopralluogo, le forze dell’ordine hanno verificato che l’uomo aveva realizzato un soppalco non autorizzato, privo del necessario nulla osta sismico. Inoltre, per creare una rampa di accesso all’autorimessa, stava rimuovendo il pavimento del marciapiedi, i cordoli, i paletti parapedonali e persino un segnale stradale.

Denuncia e sequestro del cantiere

Il responsabile è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per violazione delle normative edilizie e sismiche, oltre che per danneggiamento del marciapiedi pubblico. L’intero cantiere abusivo è stato sequestrato e saranno avviate ulteriori verifiche per accertare eventuali altri illeciti.