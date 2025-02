Nel 2025, chi si trova in stato di disoccupazione può accedere a diverse forme di sostegno economico, sia sotto forma di indennità contributive, sia tramite sussidi per chi è in difficoltà economica, indipendentemente dunque dall’attività lavorativa pregressa.

Conoscere tutte le opportunità disponibili è fondamentale per ottenere il massimo supporto durante questo periodo.

Indennità di disoccupazione per chi ha versato contributi

Per chi ha maturato contributi lavorativi, esistono quindi diverse forme di tutela economica:

NASpI (per lavoratori dipendenti)

Dis-Coll (per collaboratori coordinati e continuativi)

Disoccupazione agricola (per chi lavora nel settore primario)

ISCRO (per partite IVA in difficoltà)

Bonus SAR (per ex lavoratori in somministrazione)

NASpI e Dis-Coll

La NASpI è il principale sostegno per i lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro. Nel 2025, gli importi subiranno una rivalutazione dei massimali, ma sarà necessaria un’anzianità contributiva di almeno 13 settimane negli ultimi 4 anni per accedere al beneficio.

La Dis-Coll è invece destinata ai collaboratori coordinati e continuativi, con criteri simili alla NASpI ma con durata e importi differenti.

ISCRO: indennità per le partite IVA

L’ISCRO è un sostegno economico destinato ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS. Chi ha subito una riduzione di reddito superiore al 30% rispetto alla media dei tre anni precedenti può ottenere un’indennità mensile per sei mesi.

Disoccupazione agricola e per lavoratori dello spettacolo

Esistono misure di sostegno specifiche per lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo, con criteri di accesso e importi distinti rispetto alla NASpI e alla Dis-Coll.

Bonus SAR: aiuto per ex lavoratori in somministrazione

Il Bonus SAR (Sostegno al Reddito) è infatti rivolto agli ex lavoratori somministrati che si trovano in stato di disoccupazione. L’importo varia tra 780 e 1.000 euro ed è cumulabile con la NASpI.

Sussidi e bonus per disoccupati senza contributi

Chi non ha maturato contributi può inoltre accedere a misure di sostegno economico basate sulle condizioni economiche e sociali:

Assegno di Inclusione (ADI)

Supporto per la Formazione e il Lavoro

Carta Acquisti

Reddito di Libertà

Assegno di Inclusione (ADI)

L’Assegno di Inclusione è rivolto alle famiglie con basso reddito e particolari condizioni di fragilità. Un disoccupato può richiederlo quindi se rispetta i requisiti ISEE e le condizioni previste.

Supporto per la Formazione e il Lavoro

Questa misura aiuta chi è disoccupato ma in cerca di impiego, offrendo contributi economici e percorsi di formazione per favorire il reinserimento lavorativo.

Carta Acquisti e Reddito di Libertà

La Carta Acquisti è destinata alle persone in difficoltà economica e permette di acquistare beni di prima necessità.

Il Reddito di Libertà è un aiuto economico dedicato alle donne vittime di violenza, per favorire l’autonomia economica.