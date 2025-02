Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 13:00 a Roma, in via Laurentina. Daniela Gambardella, una giovane di 19 anni originaria di Pagani, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza stava attraversando sulle strisce pedonali nei pressi del centro commerciale Maximo quando è stata colpita da una Mercedes guidata da un uomo di 72 anni. Dopo l’impatto, il conducente si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Indagini in corso

Le autorità hanno posto sotto sequestro il veicolo e avviato un’indagine per ricostruire con esattezza l’accaduto. La polizia locale di Roma Capitale sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo eventuali testimonianze. Il conducente dell’auto è stato sottoposto all’alcol test, i cui risultati sono attesi nelle prossime ore.

Le conseguenze legali

L’uomo è attualmente indagato per omicidio stradale, come previsto dalla normativa vigente in caso di incidenti mortali. Gli inquirenti stanno valutando se il semaforo fosse rosso o verde al momento dell’impatto e se ci siano stati eventuali fattori di distrazione o eccesso di velocità.

Un tragico destino

Daniela Gambardella si era trasferita a Roma da settembre per studiare al DAMS. La sua morte ha lasciato sgomenta la comunità di Pagani e i suoi amici, che la ricordano come una ragazza solare e piena di sogni.