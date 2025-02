Nei giorni scorsi, un’importante operazione antidroga è condotta all’aeroporto di Capodichino dalle forze dell’ordine. Un cittadino malese, in arrivo da Dubai, è fermato per un controllo e trovato in possesso di 22,7 kg di marijuana.

Il sequestro della droga nei bagagli da stiva

L’intervento è eseguito dalla Guardia di Finanza di Capodichino, dall’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Napoli e dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli – S.O.T. Aeroporto di Capodichino.

Durante l’ispezione, gli agenti hanno scoperto la droga imballata in buste sottovuoto di cellophane trasparente, nascosta nei bagagli da stiva del passeggero.

Arresto e trasferimento a Poggioreale

Il corriere della droga è immediatamente arrestato con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti e trasferito nel carcere di Poggioreale.