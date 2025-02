Un costone è crollato nel rione Pescara a Eboli, finendo sulla strada e a ridosso della linea ferroviaria Eboli-Potenza, immediatamente chiusa.

Viabilità interrotta e deviazioni per gli automobilisti

La strada nei pressi del ponte ferroviario, che collega il rione Pescara con Acqua dei Pioppi, è completamente invasa dai detriti ed è attualmente inagibile. Gli automobilisti sono stati dirottati su percorsi alternativi dalla Polizia Municipale.

Intervento delle autorità e sopralluoghi in corso

Sul posto sono intervenuti:

Polizia Ferroviaria

Agenti della Polizia Municipale

Squadre di tecnici per il sopralluogo

I tecnici stanno valutando la situazione e predisponendo gli interventi necessari per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la circolazione.

Cause del crollo: il maltempo sotto accusa

Le prime ipotesi indicano che il cedimento potrebbe essere causato dalle forti piogge e dalle avverse condizioni meteo delle ultime ore, che hanno reso il terreno instabile.