Momenti di tensione all’Istituto Comprensivo Benedetto Croce di Moschiano, dove si è verificato il crollo del solaio nei bagni della scuola. L’incidente ha reso necessaria la chiusura immediata dell’edificio, disposta dal sindaco Sergio Pacia in collaborazione con la dirigente scolastica Maria Siniscalchi.

Chiusura della scuola per verifiche strutturali

A seguito del cedimento, l’amministrazione comunale ha avviato verifiche tecniche urgenti per accertare la stabilità dell’intero edificio. Per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico, il sindaco ha firmato un’ordinanza di chiusura, in attesa di un’analisi approfondita delle condizioni strutturali dell’istituto.

Nessun ferito, ma la paura resta

Fortunatamente, al momento del crollo nessuno si trovava nei bagni interessati dal cedimento, evitando così possibili conseguenze più gravi. Tuttavia, l’episodio ha generato preoccupazione tra genitori e docenti, che ora chiedono interventi immediati per garantire la sicurezza dell’edificio scolastico.