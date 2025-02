Un momento di pura paura si è vissuto in via Roma ad Albanella, dove il soffitto di un’abitazione è improvvisamente crollato, finendo sul letto dove una giovane madre stava dormendo con la sua bambina di soli due mesi. Per fortuna, entrambe sono uscite illese, ma la situazione poteva facilmente trasformarsi in una tragedia.

La testimonianza della madre

Isabella, la mamma coinvolta nell’incidente, ha raccontato il suo terrore:

“Ero immersa nel sonno quando un rumore assordante mi ha svegliata di colpo. Ho pensato subito a un terremoto. Poi ho sentito i calcinacci cadere sul mio volto e mi sono resa conto di cosa stesse accadendo. Solo per puro caso io e la mia bambina non siamo state colpite direttamente.”

La giovane donna ha descritto il momento come un incubo che si è risolto fortunatamente senza gravi conseguenze, ma la paura per sé e per la sua piccola è stata immensa.

La situazione difficile e il desiderio di un futuro sicuro

Nonostante il grave incidente, Isabella ha scelto di guardare al futuro con speranza.

“La situazione è complicata, ma voglio guardare avanti. I miei figli meritano un posto sicuro dove crescere. Spero che qualcuno possa darmi una mano per trovare una nuova casa,” ha aggiunto la madre, facendo appello a chiunque possa aiutarla a superare questa difficile situazione.

L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dell’abitazione e sulla necessità di interventi urgenti per garantire la sicurezza di chi vive in condizioni simili.