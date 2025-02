Un tragico ritrovamento ha scosso la comunità di Castellammare di Stabia nel primo pomeriggio, quando il cadavere di un uomo è stato trovato sui binari della tratta ferroviaria Gragnano – Castellammare, ormai in disuso da decenni.

Il ritrovamento e l’intervento delle autorità

A segnalare la presenza del corpo sono stati alcuni residenti della zona, che hanno immediatamente allertato i vigili urbani. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato il corpo nascosto tra l’erba alta, nei pressi del passaggio a livello che collega viale Europa a viale Libero D’Orsi.

Un senzatetto senza identità

L’uomo, apparentemente un clochard originario di Gragnano, viveva da tempo in un accampamento di fortuna lungo i binari. La sua baracca, però, era andata distrutta in un incendio qualche tempo fa, costringendolo a dormire su un materasso posizionato direttamente sui binari.

Al momento del ritrovamento, il corpo era privo di documenti, rendendo impossibile l’identificazione immediata. Tuttavia, molti residenti lo conoscevano e sono in corso accertamenti per confermare la sua identità.

Indagini in corso

Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, anche se dai primi rilievi non sembrerebbero esserci segni di violenza. Saranno gli esami medico-legali a chiarire le circostanze della morte.