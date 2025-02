Non ce l’ha fatta Margherita Lista, la 72enne originaria di Roscigno, che era stata investita insieme al marito Cosimo Crisci, 78 anni, in un drammatico incidente stradale a Villasanta, in provincia di Monza e Brianza. La donna è deceduta dopo un mese di agonia, mentre il marito era morto sul colpo il giorno dell’incidente.

L’Incidente a Villasanta

La tragedia si è consumata a poca distanza dall’abitazione della coppia, quando un’auto li ha travolti mentre attraversavano la strada. Il conducente del veicolo si è immediatamente fermato, allertando i soccorsi. Per Cosimo Crisci non c’era nulla da fare, mentre la moglie finì trasportata d’urgenza in ospedale, lottando tra la vita e la morte per settimane.

Purtroppo, nelle ultime ore, le sue condizioni sono peggiorate fino al tragico epilogo.

Dolore e Cordoglio per la Comunità di Roscigno

La notizia della scomparsa di Margherita Lista ha profondamente colpito la comunità di Roscigno, paese d’origine della coppia, dove ancora risiedono amici e parenti. In molti si stringono attorno ai familiari per affrontare questo doppio lutto che ha segnato la loro vita.