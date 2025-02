Oggi la Regione Campania, attraverso Acamir (Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti) e alla presenza del presidente Vincenzo De Luca, ha consegnato 63 nuovi autobus alle aziende di trasporto pubblico EAV ed AIR. La cerimonia si è svolta presso lo stabilimento Menarini di Flumeri, sottolineando l’impegno della Regione nel rinnovare e migliorare la qualità del servizio di mobilità.

Flotta rinnovata: più sostenibilità ed efficienza

Dei 63 nuovi autobus, 35 sono destinati a EAV e saranno utilizzati per il servizio su gomma nei depositi di Agnano, Comiziano e Torre del Greco. Questi mezzi, alimentati a metano e con una lunghezza di 10,5 metri, garantiscono un minor impatto ambientale e una maggiore efficienza operativa.

L’investimento fa parte di un piano più ampio di ammodernamento del trasporto pubblico regionale. Oggi la flotta EAV conta circa 400 autobus con un’età media inferiore ai 6 anni, posizionandosi tra le flotte più giovani d’Italia. Un dato significativo se si considera che, nel 2016, il parco mezzi contava appena 110 bus con un’età media superiore ai 17 anni.

Un passo avanti per il trasporto pubblico in Campania

L’aggiornamento della flotta rappresenta un importante passo avanti per la mobilità sostenibile in Campania. I nuovi autobus offriranno maggior comfort ai passeggeri, riduzione delle emissioni inquinanti e un servizio più efficiente per i cittadini.