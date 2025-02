Anche nel 2025, chi convive con il diabete potrà accedere a un supporto economico sotto forma di assegno di invalidità civile erogato dall’INPS. Sebbene spesso venga chiamato “bonus diabete”, in realtà non si tratta di un vero e proprio incentivo, bensì di un contributo destinato a chi soffre di patologie invalidanti.

L’importo massimo dell’assegno può raggiungere i 525 euro mensili, ma l’accesso a questa misura dipende da specifici requisiti medici e reddituali. Vediamo nel dettaglio chi può beneficiarne e come fare domanda.

Chi può ottenere il bonus diabete?

L’assegno è destinato a chi soffre di diabete mellito di tipo 1 o tipo 2, ma solo se la patologia comporta un grado di invalidità civile pari o superiore al 74%. A determinare la percentuale di invalidità concorrono eventuali complicanze associate alla malattia, tra cui:

Diabete con complicanze micro-macroangiopatiche e manifestazioni cliniche di medio grado → invalidità tra 41% e 50%, Diabete mellito insulino-dipendente con controllo metabolico mediocre e iperlipidemia → invalidità tra 51% e 60%, Diabete con nefropatia, retinopatia e maculopatia → invalidità tra 91% e 100%

Inoltre, per ottenere l’assegno, il reddito annuo del richiedente non deve superare 5.391,88 euro.

Chi invece presenta una invalidità riconosciuta del 100% può accedere alla pensione di invalidità civile, a condizione che il reddito annuo sia inferiore a 17.920 euro.

Importo dell’assegno e altre agevolazioni

L’importo del contributo varia in base al grado di invalidità:

Da un minimo di 215 euro a un massimo di 525 euro al mese, erogati per 13 mensilità.

Oltre all’assegno, i beneficiari possono accedere ad altre agevolazioni offerte dall’INPS, tra cui:

Esenzione dal ticket sanitario

Agevolazioni fiscali sui veicoli

Accesso alle categorie protette per il lavoro

Pensione anticipata (per chi ha un’invalidità dell’80% e almeno 20 anni di contributi, con uscita a 60 anni e 7 mesi per gli uomini e 55 anni e 7 mesi per le donne)

Come richiedere il bonus diabete nel 2025

Per ottenere il contributo, è necessario presentare domanda all’INPS, allegando:

Certificato medico attestante la diagnosi di diabete, rilasciato da uno specialista

Esami clinici che confermano la gravità della patologia

Documentazione reddituale, per dimostrare di rientrare nei limiti previsti

La richiesta può essere inoltrata:

Online, attraverso il portale dell’INPS

Tramite un Patronato, che offre assistenza gratuita nella compilazione della domanda

Dopo l’invio della documentazione, l’INPS convocherà il richiedente per una visita medica presso la propria ASL, dove una Commissione valuterà il grado di invalidità.

Se l’esito sarà positivo, il beneficiario inizierà a ricevere l’assegno mensile e le agevolazioni previste.