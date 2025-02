Una nuova misura di sostegno economico prevede un bonus di 900 euro destinato a specifiche categorie di lavoratori in Italia. L’importo verrà accreditato direttamente in busta paga, senza necessità di presentare alcuna domanda.

Chi può beneficiare del bonus

I destinatari di questo bonus includono:

Lavoratori dipendenti: sia a tempo pieno che parziale, compresi coloro in cassa integrazione.

Stagisti e tirocinanti: purché il loro reddito rientri nei limiti stabiliti.

Collaboratori con contratti a progetto: che soddisfano i requisiti previsti.

Lavoratori socialmente utili.

Disoccupati: percettori di NASPI o DIS-COLL.

Lavoratori in congedo di paternità o maternità.

È importante notare che il bonus è riservato a coloro con un reddito annuo non superiore a 28.000 euro.

Esclusi dal bonus

Non potranno accedere al bonus:

Titolari di Partita IVA.

Residenti all’estero.

Coloro con redditi superiori a 28.000 euro annui.

Modalità di erogazione

Il bonus sarà accreditato automaticamente nella busta paga dei beneficiari, senza la necessità di presentare alcuna domanda. Questo approccio mira a ridurre la burocrazia e facilitare l’accesso al sostegno economico. Nel caso in cui l’importo non sia erogato, è consigliabile verificare tramite la dichiarazione dei redditi o consultare il proprio datore di lavoro.

Obiettivo della misura

Questa iniziativa intende supportare i lavoratori italiani in un periodo di crisi economica, offrendo un aiuto concreto per affrontare le difficoltà finanziarie. Si spera che misure come questa possano contribuire a ridurre la “fuga di cervelli” e incentivare i giovani laureati a rimanere nel Paese.