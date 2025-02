Nel Lazio sta per iniziare il concorso straordinario PNRR2, la seconda fase del reclutamento dei docenti previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Saranno coinvolti 29.855 candidati per 1.335 posti disponibili, suddivisi tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

Le prove scritte si svolgeranno in tutta Italia nelle stesse date, ma l’organizzazione è stata affidata alle singole Regioni.

Date delle prove scritte

Il concorso non prevede una prova preselettiva, ma inizia direttamente con lo scritto. Ecco il calendario delle prove nel Lazio:

19 febbraio: prova scritta per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria. I 5.788 candidati sosterranno l’esame in due turni nella stessa giornata.

25, 26 e 27 febbraio: prova scritta per la scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori). In questo caso i candidati sono 24.067 e le prove saranno suddivise in sei turni, coinvolgendo 166 scuole tra Roma, Frosinone e Latina.

In totale, sono stati messi a disposizione 1.335 posti:

367 posti per infanzia e primaria

968 posti per la scuola secondaria

Come si svolgeranno le prove

Per garantire un’organizzazione efficiente, l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha predisposto oltre 7.000 postazioni informatiche e individuato 266 aule attrezzate per le prove scritte.

La prova scritta consisterà in 50 domande a risposta multipla da completare in 100 minuti. Le domande riguarderanno:

Pedagogia e metodi didattici

Inglese

Competenze digitali

Dopo lo scritto, i candidati ammessi affronteranno la prova orale. La principale novità del PNRR2 è che saranno ammessi tre volte i candidati rispetto ai posti disponibili, selezionando coloro che avranno ottenuto il punteggio più alto.

Assunzioni entro settembre 2025

L’obiettivo del concorso è immettere in ruolo i nuovi docenti entro agosto, in modo da averli in cattedra già a settembre 2025. Questo aiuterà a ridurre il problema del precariato scolastico, garantendo un maggiore numero di insegnanti stabili nelle scuole.

I candidati potevano scegliere una sola regione in cui partecipare, ma avevano la possibilità di concorrere per più classi di concorso.