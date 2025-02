Un’ondata di furti ha scosso Torre Annunziata negli ultimi giorni. Ben venti episodi sono stati registrati in appena 72 ore, tutti avvenuti con lo stesso modus operandi e, secondo gli investigatori, attribuibili alla stessa persona. Grazie a un’indagine lampo condotta dai Carabinieri di Torre Annunziata, il presunto autore è stato identificato: si tratta di un 33enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

L’indagine e il ruolo delle segnalazioni social

Le numerose denunce presentate dai residenti, supportate da segnalazioni diffuse anche sui social network, hanno spinto i militari ad approfondire la vicenda con un’analisi accurata delle immagini di videosorveglianza. I filmati hanno permesso di ricostruire il percorso del sospettato nelle aree colpite e di tracciare un identikit che ha portato alla sua identificazione.

Il modus operandi del ladro

Tutti i furti sono stati commessi su auto parcheggiate in strada. L’autore colpiva di notte e prendeva di mira veicoli con oggetti lasciati incustoditi sui sedili o nei cruscotti. Dalle borse ai dispositivi elettronici, fino agli effetti personali, ogni oggetto di valore lasciato a vista diventava un facile bersaglio.

Denuncia per furto aggravato

Grazie alle prove raccolte, i Carabinieri hanno denunciato il 33enne per furto aggravato. L’indagine ha dimostrato ancora una volta quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, sottolineando l’importanza di non lasciare oggetti di valore in auto per prevenire episodi simili.