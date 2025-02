Una mattinata da incubo per i viaggiatori della Circumvesuviana, con treni soppressi e ritardi che hanno superato i 35 minuti sulla linea Napoli-Sarno. La situazione è degenerata ulteriormente quando centinaia di pendolari sono stati costretti a salire su un convoglio con un solo vagone, senza alcuna norma di sicurezza e con spazi insufficienti per muoversi.

Disagi e proteste: “Siamo eroi a viaggiare così”

La rabbia dei passeggeri è esplosa di fronte all’ennesima giornata di ritardi e disservizi. Molti hanno impiegato oltre due ore per raggiungere Napoli, in condizioni di viaggio inaccettabili.

Ritardi cronici

Condizioni dei treni fatiscenti

Orari limitati su alcune tratte

“Siamo eroi noi che prendiamo la Vesuviana per spostarci” è il commento amaro di alcuni viaggiatori a bordo del treno sovraffollato.

Sciopero dei trasporti il 24 febbraio

Come se non bastasse, EAV ha già annunciato che lunedì 24 febbraio aderirà allo sciopero nazionale dei trasporti per 24 ore, rischiando di peggiorare ancora di più la situazione per migliaia di pendolari.

Circumvesuviana: un problema senza fine

I disservizi sulla rete ferroviaria gestita da EAV sono purtroppo all’ordine del giorno, con frequenti soppressioni, guasti e disagi che rendono gli spostamenti un’odissea quotidiana per lavoratori e studenti.