Dopo il successo registrato a Torre del Greco, il progetto di Sharing Mobility per un trasporto integrato e sostenibile si estende anche ai comuni di Pompei e Scafati. L’iniziativa, annunciata da Eav (Ente Autonomo Volturno), punta a migliorare la mobilità urbana e ridurre l’impatto ambientale, offrendo un’alternativa ecologica agli spostamenti quotidiani.

Un’iniziativa a costo zero per i comuni

Il progetto non comporta costi per i comuni coinvolti, poiché è interamente finanziato da Eav grazie ai contributi ministeriali destinati alla promozione della sharing mobility e ricevuti attraverso la Regione Campania. Questa formula consente di implementare il servizio senza gravare sui bilanci locali, favorendo al contempo una mobilità più sostenibile.

Presentazione ufficiale del servizio

Lunedì 24 febbraio si terranno gli eventi ufficiali di presentazione della flotta e-bike, con due appuntamenti strategici:

Ore 11:00 a Pompei, in piazza Immacolata, vicino agli Scavi archeologici, Ore 12:00 a Scafati, in piazza Madonna dei Bagni, nei pressi del Santuario.

Obiettivo: una mobilità più green ed efficiente

L’introduzione del servizio di sharing e-bike permetterà quindi ai cittadini e ai turisti di muoversi con maggiore facilità tra i centri urbani e le aree di interesse storico e culturale, incentivando una mobilità più ecologica ed efficiente. Dopo il successo dell’iniziativa a Torre del Greco, l’espansione del progetto a Pompei e Scafati rappresenta un ulteriore passo avanti verso un trasporto più sostenibile e accessibile per tutti.