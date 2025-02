Nella notte tra il 21 e il 22 febbraio è effettuato un intervento straordinario di pulizia all’interno della Galleria Laziale a Napoli. L’operazione, durata oltre sei ore, ha visto la partecipazione di Asia Napoli, della Polizia Municipale, della Polizia Ambientale e degli operatori della cooperativa Ambiente Solidale, su segnalazione dell’azienda Abc Napoli, incaricata della gestione delle risorse idriche.

L’obiettivo principale era quello di liberare alcuni locali della galleria, completamente ostruiti da un enorme accumulo di rifiuti, che impediva l’accesso al sistema fognario. Durante l’intervento, sono stati rimossi cumuli di immondizia alti fino a tre metri, per un peso complessivo di circa 60 tonnellate.

Un intervento necessario per i futuri lavori fognari

L’accumulo di rifiuti, formato da centinaia di buste, indumenti e materiali di vario genere, rappresentava un ostacolo significativo per l’accesso ai collettori fognari. Secondo il direttore generale di Abc, Sergio De Marco, la pulizia era una condizione indispensabile per avviare i prossimi lavori di manutenzione del collettore di via Posillipo e del collettore Donn’Anna, il cui tratto tra via Posillipo e la Galleria Laziale risultava completamente ostruito.

Grazie a questa operazione, il pozzo di accesso al sistema fognario è finalmente liberato e potrà ora diventare un punto strategico per la logistica del cantiere, facilitando le ispezioni e i lavori futuri.

Il contributo delle squadre operative

L’intervento è reso possibile grazie alla collaborazione tra le diverse squadre operative. La Squadra Rimozione Cumuli di Asia, coordinata dal direttore dei Servizi Generali Carlo Lupoli, ha lavorato intensamente per rimuovere l’enorme quantità di rifiuti accumulati, utilizzando bobcat e mezzi pesanti.

Lupoli ha sottolineato l’importanza dell’operazione, spiegando che l’accumulo di rifiuti ostruiva un nodo cruciale del sistema fognario, dove confluiscono i principali collettori. L’intervento ha quindi avuto un impatto significativo non solo sulla pulizia della galleria, ma anche sul funzionamento della rete fognaria cittadina.

Un esempio di collaborazione tra enti pubblici

Secondo l’amministratore unico di Asia, Domenico Ruggiero, l’intervento rappresenta un modello di collaborazione tra le aziende partecipate del Comune di Napoli, dimostrando come il lavoro di squadra possa portare benefici concreti alla città e ai cittadini.

Asia Napoli e Abc, infatti, condividono già un contratto di rete, che punta a rafforzare la cooperazione tra le due aziende per garantire servizi più efficienti e integrati. L’operazione della scorsa notte è stata una dimostrazione pratica di come questa sinergia possa tradursi in interventi rapidi ed efficaci per il miglioramento della città.