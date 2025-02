«Il commercio è l’anima di una città e che Pomigliano stia vivendo un momento buio è attestato anche dallo stato del commercio, oramai in ginocchio, con tantissime attività commerciali che hanno abbassato le saracinesche definitivamente. Per ogni serranda che si abbassa per sempre, c’è un territorio più povero e più insicuro – dichiara Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto – Commercianti inascoltati e bistrattati dalla stessa amministrazione comunale che ha tradito tutte le promesse e ha cancellato ogni occasione di confronto per affrontare e risolvere le problematiche del settore.

Dopo la crisi dovuta al Covid, dalla quale molte attività commerciali non si sono più rialzate, il colpo di grazia al commercio è dato dall’aumento delle tariffe per le strisce blu, con le associazioni dei commercianti del tutto inascoltate per cercare una soluzione migliore. Sono vicina ai commercianti in questo momento così critico, a loro offro tutto il mio sostegno e auspico che tutte le forze sane, civili e produttive della nostra città si uniscano per restituire a Pomigliano la dignità che merita. Magistratura e forze dell’ordine fanno la loro parte, i cittadini e la politica devono fare la loro» ha concluso Ciarambino.