Negli ultimi giorni, il Vallo di Diano, il Cilento e il Golfo di Policastro sono stati teatro di una serie di furti che stanno preoccupando sempre più i residenti. Le ultime segnalazioni arrivano da Polla, San Pietro al Tanagro, Sala Consilina, Auletta, Buccino e San Gregorio Magno, dove bande di ladri hanno preso di mira abitazioni e veicoli. Il bottino è sempre lo stesso: denaro e gioielli.

Ladri in azione: colpi esplosi durante un furto

Un episodio particolarmente inquietante si è verificato a San Gregorio Magno, dove i ladri sono stati sorpresi dal proprietario di casa. L’uomo ha lanciato l’allarme e, secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero sparato alcuni colpi—probabilmente con una scacciacani—per garantirsi la fuga.

Le forze dell’ordine, tra cui i Carabinieri di Buccino e San Gregorio Magno, sono immediatamente intervenute, intensificando i controlli nella zona. Anche a Palomonte e Buccino, si registrano numerosi tentativi di furto, molti dei quali sventati grazie alla presenza dei residenti o al pattugliamento costante dei Carabinieri.

Cresce la paura tra i cittadini

L’ondata di furti sta generando paura e insicurezza tra gli abitanti della zona. Molti residenti hanno deciso di organizzarsi in ronde notturne per proteggere le proprie abitazioni, ma questa misura da sola non basta. L’Assessora all’Istruzione del Comune di Vallo della Lucania, Iolanda Molinaro, ha lanciato un appello:

“La situazione è sempre più preoccupante. I cittadini sono esasperati e costretti a organizzare ronde notturne per proteggere le proprie case, ma questa non può essere la soluzione. È necessario un intervento concreto da parte dello Stato, con più mezzi e risorse per garantire sicurezza.”

La necessità di un intervento immediato

L’escalation di criminalità nel Vallo di Diano e nel Cilento evidenzia la necessità di un rafforzamento delle forze dell’ordine e di sistemi di sicurezza più efficaci. Solo un’azione decisa e coordinata tra autorità locali e nazionali potrà restituire ai cittadini la serenità che meritano.