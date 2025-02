Sta per scadere il tempo a disposizione per utilizzare il bonus da 500 euro destinato alle famiglie italiane in difficoltà. La Carta “Dedicata a Te”, attiva da settembre 2024, scadrà il 28 febbraio 2025, data entro la quale il credito dovrà essere completamente utilizzato. Chi non spenderà l’intero importo entro questa data, perderà definitivamente il residuo disponibile.

Chi sono i beneficiari della Carta “Dedicata a Te”?

Il contributo è stato assegnato a 1,3 milioni di famiglie con almeno tre componenti, selezionate in base ai seguenti requisiti:

Residenza in Italia e iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente

ISEE ordinario in corso di validità, con un indicatore non superiore a 15.000 euro

Cosa si può acquistare con la carta?

La Carta “Dedicata a Te” è destinata esclusivamente all’acquisto di:

Beni alimentari di prima necessità, con esclusione delle bevande alcoliche

Carburanti

Abbonamenti per il trasporto pubblico locale

Dove utilizzare la carta?

Il credito può essere speso presso:

Esercizi commerciali che vendono generi alimentari

Distributori di carburante aderenti alla convenzione

Punti vendita per abbonamenti del trasporto pubblico locale

Il Ministero dell’Agricoltura ha stipulato accordi con la Grande Distribuzione Organizzata, permettendo ai beneficiari di ottenere uno sconto del 15% sugli acquisti nei supermercati aderenti.

Per consultare la lista completa degli esercizi commerciali convenzionati, è possibile visitare il sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Scadenza del bonus il 28 febbraio 2025

Il credito della carta deve essere interamente utilizzato entro il 28 febbraio 2025. Dopo questa data, l’importo residuo non sarà più disponibile.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito del Ministero dell’Agricoltura o la pagina ufficiale dell’INPS.