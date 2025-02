Nel 2025, le famiglie italiane potranno beneficiare di un nuovo contributo economico: la Carta per i nuovi nati, un sostegno una tantum di 1.000 euro destinato ai nuclei con un ISEE fino a 40.000 euro. Questa misura, introdotta nella Legge di Bilancio 2025, mira a supportare le famiglie in occasione della nascita o dell’adozione di un figlio.

Chi può richiedere la Carta per i nuovi nati

Per ottenere il bonus, è necessario soddisfare alcuni requisiti:

Nascita o adozione: il bambino deve essere nato o adottato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

ISEE: il nucleo familiare deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro. L’Assegno Unico e Universale non viene considerato nel calcolo.

Residenza: il genitore richiedente deve essere residente in Italia e convivere con il minore.

Come richiedere il bonus di 1.000 euro

Per ottenere la Carta per i nuovi nati, è necessario seguire questi passaggi:

Preparare la documentazione: assicurarsi di avere un ISEE 2025 aggiornato.

Presentare la domanda: accedere al portale INPS con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) e compilare il modulo online.

Tempistiche: è consigliabile inoltrare la richiesta subito dopo la nascita o l’adozione per velocizzare l’erogazione.

Come funziona la Carta per i nuovi nati

Il contributo verrà erogato sotto forma di carta prepagata, utilizzabile per l’acquisto di:

Prodotti per l’infanzia come pannolini, latte in polvere, biberon

Abbigliamento per neonati

Articoli per la cura del bambino

Alimenti specifici per la prima infanzia

La carta avrà una validità di 12 mesi dalla data di emissione.

Altre misure di sostegno per le famiglie nel 2025

Oltre alla Carta per i nuovi nati, nel 2025 sono previsti ulteriori aiuti economici per le famiglie con figli.

Bonus Asilo Nido 2025

Il bonus asilo nido aiuta le famiglie a coprire le spese per le rette degli asili nido pubblici e privati. L’importo varia in base all’ISEE:

3.000 euro (273,7 €/mese per 11 mesi) per ISEE fino a 25.000 euro

2.500 euro (227,2 €/mese per 11 mesi) per ISEE tra 25.000 e 40.000 euro

1.500 euro (136,3 €/mese per 11 mesi) per ISEE superiore a 40.000 euro o senza ISEE

Novità 2025: per i bambini nati dal 1° gennaio 2025, il bonus aumenta a 3.600 euro per le famiglie con ISEE fino a 40.000 euro.

Detrazioni per spese scolastiche

Le famiglie potranno beneficiare di una detrazione del 19% sulle spese scolastiche, fino a un massimo di 1.000 euro per ogni figlio a carico.

Scadenze e consigli utili

Quando richiedere la Carta per i nuovi nati

Si consiglia di presentare la domanda il prima possibile dopo la nascita o l’adozione del bambino, per ricevere tempestivamente il contributo.

Come richiedere il Bonus Asilo Nido e le detrazioni scolastiche

Verificare le modalità di presentazione delle domande sul sito ufficiale INPS o presso gli enti competenti.

È fondamentale rispettare le scadenze per non perdere questi aiuti economici.