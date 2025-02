La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 45mila articoli di Carnevale in provincia di Salerno, nell’ambito di un’operazione finalizzata alla tutela del consumatore. I prodotti, tra maschere, gadget, coriandoli e travestimenti, erano privi delle certificazioni di sicurezza, delle indicazioni obbligatorie e delle avvertenze d’uso previste dalla normativa vigente.

Doppio intervento della Guardia di Finanza

L’operazione si è svolta in due località distinte della provincia salernitana:

Vallo della Lucania: i finanzieri hanno posto sotto vincolo cautelativo circa 31mila articoli privi delle necessarie certificazioni di conformità.

Sala Consilina: sono sequestrati oltre 14mila articoli, tra maschere, coriandoli e costumi, destinati alla vendita senza le prescritte informazioni di sicurezza.

Prodotti sequestrati e sanzioni per i commercianti

Tutti gli articoli non conformi sono rimossi dal mercato per prevenire rischi ai consumatori, in particolare ai bambini, tra i principali destinatari di questi prodotti.

I titolari degli esercizi commerciali coinvolti sono stati segnalati alla Camera di Commercio, che provvederà a comminare le sanzioni amministrative, con multe che possono arrivare fino a 30mila euro.

Sicurezza e controlli per la tutela dei consumatori

Questa operazione rientra in una più ampia attività di prevenzione e controllo della Guardia di Finanza per garantire la sicurezza dei prodotti in commercio, specialmente in occasione di festività come il Carnevale.

Le autorità invitano i consumatori a verificare sempre la presenza di marchi di conformità e certificazioni prima di acquistare articoli destinati ai più piccoli, scegliendo prodotti sicuri e a norma di legge.