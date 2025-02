Manca davvero poco per vedere le strade principali di Palma Campania diventare palcoscenico di colori, musiche, coriandoli ed ospiti. Al via da questo sabato, 22 febbraio a partire dalle ore 18:00 , con la sfilata delle prime 5 Quadriglie, le altre 4 sfileranno invece domenica 23 febbraio.

Andiamo per ordine .

Sabato dalle 18:00 sfileranno: MoNellí, Teglanum, Scugnizzi, Studenti, Scusate il Ritardo

Cosa troverò a Palma Campania?

Quest’ anno troverai quattro palchi a tema per

uno spettacolo unico, parliamo di un carnevale storico tra i più belli d’Italia.

Troverete le Quadriglie, anima e cuore pulsante del Carnevale .

Non mancheranno influencer

Italy food porn Napoli

Fabiana Barbaro

That’s Napoli

E poi?

E poi dopo la sfilata grande serata di intrattenimento in Piazza de Martino con Yung Snapp, Cecchy, Yoseba e Plug in concerto…Dj set con Daniele “ Decibel” Bellini preceduto dallo spettacolo del Teatro Nazionale dei Burattini, di Mario Ferraiolo, nel palco della Tradizione

Domenica 23, dalle ore 18:00 è la volta di

Gaudenti, A’ Livella , Gli amici di Pozzoromolo e Tutta N’ ata Storia.

Ospite d’ eccezione Biagio Izzo che si esibirà in Piazza De Martino e non mancheranno influencer come Mary Esposito e Alici come Prima .

La sfilata di domenica vedrà anche uno spettacolo di magia di Saykon, Acetino e Mirko, presso il palco del Mistero.

In entrambe le giornate, musica e divertimento con i Djset e con i vocalist Danilo Ruggiano e Flavio Sly, nei palchi riservati alla giuria ed una facepainter professionista, Weronique Art, che truccherà tutti coloro che lo vorranno.

La partecipazione al Carnevale è come sempre gratuita. Quest’anno ci sarà però la possibilità, per chi lo vorrà, di assistere comodamente seduto agli spettacoli, prenotando a pagamento il proprio posto in Tribuna. Per le serate del 22 e 23 febbraio, nonché per quella del 4 marzo, il costo sarà di 5 euro. Per le serate dell’1 e 2 marzo, invece, il prezzo sarà di 10 euro. Il ricavato derivante dalla vendita dei biglietti sarà interamente devoluto alle Quadriglie.

È stato, in fine, attivato il canale WhatsApp ufficiale del Carnevale di Palma Campania, un modo semplice ed immediato per ricevere aggiornamenti sulla manifestazione direttamente sullo smartphone.

È tutto pronto, manchi solo tu!