“Metti in Circolo la Festa” è questo il Mood del Carnevale di Palma Campania e noi oltre la Festa mettiamo in circolo notizie e novità. Tutto pronto per domani, domenica 16 febbraio a partire delle ore 10:30, con il Ratto del Gagliardetto che segna simbolicamente il passaggio di bacchetta tra il vecchio e nuovo Maestro di ogni Quadriglia. Un momento emozionante che vedrà ogni Quadriglia sfilare, partendo dalla propria sede, dapprima per la strade centrali della Città per arrivare al Palco allestito per l’occasione in Piazza De Martino.

Il Ratto del Gagliardetto apre ufficialmente quella che è la prima settimana dei grandi eventi:

Sabato 22 e domenica 23 al via con le sfilate delle Quadriglie che, come ormai noto, quest’anno si articolano su due giornate come anche la Messinscena che si terrà sabato 1 marzo e domenica 2 marzo .

Il 3 marzo è Passo e il 4 giornata conclusiva con i Canzonieri.

Uno spettacolo unico dove i visitatori potranno ammirare gli splendidi costumi che sfileranno per le strade principali, le musiche dal vivo, i cerchi, le coreografie e soprattutto l’allegria contagiosa del Carnevale per eccellenza.

Tra gli ospiti del grande e piccolo schermo Biagio Izzo il 23 febbraio e Iva Zanicchi il primo marzo.

Non mancheranno speaker radiofonici, dj set e volti noti.