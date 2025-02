Dopo ore di tensione, la salma di una donna di 91 anni potrà finalmente essere sepolta, ponendo fine a una vicenda surreale avvenuta a Pomigliano d’Arco (NA).

Il Caso: Salma Ferma ai Cancelli per una Revoca

Il carro funebre con il corpo della defunta era rimasto bloccato agli ingressi del cimitero comunale per tutta la giornata a causa della revoca improvvisa delle autorizzazioni alla ditta di onoranze funebri incaricata del trasporto. Questa situazione ha portato a proteste da parte degli operai e dell’amministratrice della ditta, che hanno sostato davanti al camposanto chiedendo una soluzione immediata.

L’Intervento del Sindaco

A sbloccare la situazione è stato il sindaco Raffaele Russo, che ha firmato un’ordinanza di rilascio della salma per motivi di igiene pubblica e sanità. Dopo il provvedimento, gli operatori cimiteriali hanno trasferito il feretro nella sala mortuaria, in attesa della sepoltura con una nuova ditta autorizzata.

Sequestro e Denuncia per la Ditta Funebre

Nel frattempo, la Polizia Municipale ha proceduto al sequestro penale del carro funebre e ha denunciato la ditta per trasporto non autorizzato.