Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato un’ordinanza per prevenire i rischi legati all’accumulo anomalo di anidride carbonica nei locali seminterrati e poco aerati. Il provvedimento è adottato a seguito della segnalazione dell’Osservatorio Vesuviano, che ha rilevato concentrazioni anomale di CO2 nella zona di Agnano-Pisciarelli, al confine tra Napoli e Pozzuoli.

L’ordinanza, emanata in qualità di autorità comunale di protezione civile e sanitaria, introduce misure di sicurezza per tutelare la popolazione. Tra queste, l’obbligo di seguire specifiche norme di autoprotezione e l’adozione di strumenti di rilevazione della CO2 nei locali a rischio. È inoltre vietato l’uso di locali interrati e seminterrati per attività abitative, lavorative o ricreative fino all’installazione di rilevatori di gas con allarmi acustici e visivi.

Per le attività produttive, l’utilizzo di ambienti di lavoro seminterrati sarà consentito solo previa installazione di sensori per il monitoraggio costante dei livelli di anidride carbonica. L’obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini, riducendo i rischi derivanti dall’attività bradisismica in un’area già soggetta a fenomeni geologici complessi.