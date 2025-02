È Camilla Sanvoisin, 25 anni, la giovane trovata senza vita nella sua abitazione nella zona della Giustiniana, a Roma, nella mattina di giovedì. La ragazza era figlia di Axel Egon Sanvoisin, produttore televisivo ed esperto di comunicazione ed eventi.

Secondo le prime ricostruzioni, a causare la morte sarebbe stato un arresto cardiaco, ma le circostanze del decesso sono ancora al vaglio degli inquirenti.

L’allarme e il ritrovamento del corpo

A lanciare l’allarme è stato il fidanzato della vittima, Giacomo Celluprica, 35 anni, che ha contattato il 118 intorno alle 5.50 del mattino.

«Correte, la mia compagna sta molto male, non risponde», avrebbe detto agli operatori sanitari.

All’arrivo dei soccorsi, però, Camilla era già priva di vita. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza.

Il ritrovamento di metadone e l’arresto del fidanzato

Durante l’intervento nell’appartamento, la polizia ha trovato alcune dosi di metadone in eccesso rispetto a quelle prescritte. Per questo motivo, il fidanzato è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e la misura è stata convalidata nella giornata di ieri.

Secondo le prime dichiarazioni rilasciate dall’uomo, la coppia avrebbe fatto uso di droga prima di addormentarsi. Solo nelle prime ore del mattino, accortosi della gravità della situazione, avrebbe chiamato i soccorsi.

Una relazione difficile e le indagini in corso

Secondo alcune testimonianze raccolte dall’Adnkronos, la relazione tra Camilla e Giacomo sarebbe stata turbolenta.

Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire la dinamica esatta degli eventi e stabilire eventuali responsabilità nella morte della ragazza. La salma è stata posta sotto sequestro e verranno effettuati ulteriori accertamenti medico-legali.

Chi era Camilla Sanvoisin

Camilla Sanvoisin aveva studiato presso la BigRock Institute of Magic Technologies, un campus hi-tech dedicato alla formazione nel campo delle nuove tecnologie.

Figlia di Axel Sanvoisin, la giovane aveva vissuto nel centro di Roma, in un appartamento nei pressi del Pantheon, dove aveva anche frequentato un prestigioso liceo linguistico di Piazza di Spagna.

Negli ultimi tempi, su consiglio del padre, aveva deciso di trasferirsi in una zona più immersa nella natura.

Pochi giorni prima della tragedia, Camilla si era riunita con le amiche del liceo per ricordare una compagna di scuola recentemente scomparsa.

«Sembrava la Camilla di sempre», hanno raccontato le sue amiche.

Un destino beffardo, che ha portato via troppo presto una giovane donna con ancora tutta la vita davanti.