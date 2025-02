Attimi di tensione, ieri a Sarno, durante l’esibizione dei tiktoker Very e Sasy. Un cameraman di “Fuori dal Coro” (Rete 4) sarebbe rimasto aggredito mentre documentava il caso sollevato dall’onorevole Francesco Borrelli, che sta realizzando un’inchiesta sulle presunte occupazioni abusive di case comunali.

L’intervento dei carabinieri e le indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma al loro arrivo i presunti aggressori non erano più presenti. Al momento non è presentata alcuna denuncia, ma sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Un caso che fa discutere

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione sulle occupazioni abusive, tema su cui il programma “Fuori dal Coro” ha più volte acceso i riflettori.

Le autorità continuano le indagini per fare luce sull’accaduto e individuare eventuali responsabilità.