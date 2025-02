Nuova proroga per il “Castello delle Cerimonie”, la celebre location del programma TV in onda su Real Time. Dopo la sospensione iniziale concessa dal Tar Campania, ora è il Consiglio di Stato a intervenire, estendendo la sospensione del provvedimento di revoca della licenza fino al 5 giugno 2025.

La decisione del Consiglio di Stato

La settima sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Claudio Contessa, ha accolto il ricorso della famiglia Polese, proprietaria del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate (Napoli). Secondo i giudici, la precedente proroga di 30 giorni concessa dal Tar era insufficiente per tutelare adeguatamente lavoratori e clienti che avevano già prenotato eventi e cerimonie nella struttura.

La nuova sospensione sarà valida fino al 5 giugno, quando il tribunale amministrativo dovrà esaminare un ulteriore ricorso presentato dai Polese per cercare di mantenere aperta la struttura.

Il contenzioso legale

La vicenda legale ruota attorno a una sentenza della Corte di Cassazione, che ha disposto l’acquisizione a titolo gratuito di 44mila metri quadrati di immobili e terreni appartenenti alla struttura, a seguito di una condanna per lottizzazione abusiva.

Di conseguenza, il Comune di Sant’Antonio Abate, su atto d’indirizzo della Giunta guidata dal sindaco Ilaria Abagnale, aveva deciso il ritiro delle licenze del ristorante e dell’albergo. Tuttavia, grazie ai ricorsi legali, l’attività della struttura continua a essere garantita almeno fino alla nuova udienza.

Quale futuro per il Castello delle Cerimonie?

L’intervento del Consiglio di Stato rappresenta un ulteriore respiro per la famiglia Polese e per il personale della struttura. Tuttavia, la situazione resta incerta in vista della nuova decisione del Tar prevista per giugno 2025.