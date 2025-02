Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Ferrandina, in provincia di Matera, dove un operaio di 51 anni ha perso la vita mentre lavorava al depuratore della zona, gestito da Acquedotto Lucano. L’uomo, residente a Ferrandina, era impiegato presso una ditta esterna incaricata dei lavori nel depuratore.

La Scoperta del Corpo e le Prime Ipotesi

Il corpo senza vita dell’operaio è ritrovato all’interno di una vasca del depuratore, con evidenti lesioni. Secondo le prime ricostruzioni, l’ipotesi più accreditata è che l’uomo sia colto da un malore improvviso, che lo avrebbe fatto perdere l’equilibrio, facendolo cadere nella vasca.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Inoltre, i Carabinieri della compagnia di Pisticci hanno avviato gli accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Disposta l’Autopsia

Il pm della Procura di Matera ha disposto l’autopsia sul corpo dell’operaio per fare luce sulle cause esatte del decesso e per verificare se ci siano altre circostanze che possano aver contribuito all’incidente. Il corpo dell’uomo è trasportato in ospedale per l’esame autoptico.