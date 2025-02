A causa di un guasto alla linea elettrica, la circolazione ferroviaria sulla tratta Pomigliano-Scisciano della Circumvesuviana è interrotta. A comunicare la sospensione del servizio è l’Ente Autonomo Volturno, che gestisce anche le linee ferroviarie vesuviane. Secondo la nota ufficiale, il blocco è causato dalla caduta della linea aerea, un incidente che ha reso impossibile il normale svolgimento del servizio su questa tratta.

Dettagli dell’Interruzione del Servizio

L’Ente Autonomo Volturno ha informato i passeggeri dell’interruzione della circolazione tra Pomigliano d’Arco e Scisciano. Questo disservizio sta causando disagi a molti viaggiatori che quotidianamente utilizzano la Circumvesuviana per gli spostamenti. Al momento, non sono forniti dettagli sui tempi necessari per ripristinare la circolazione, ma è previsto un rapido intervento da parte dei tecnici per risolvere il problema alla linea elettrica.

Raccomandazioni per i Viaggiatori

I passeggeri che devono viaggiare lungo questa tratta sono invitati a monitorare gli aggiornamenti forniti dall’Ente Autonomo Volturno e a prendere in considerazione eventuali soluzioni alternative per i propri spostamenti, come il trasporto su autobus o altre tratte ferroviarie che non sono interessate dall’interruzione.