Un bambino di quasi due anni, residente a Praiano, è stato ricoverato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli dopo una caduta accidentale dal seggiolone.

Soccorsi tempestivi e trasporto in elicottero

Dopo l’incidente, i genitori hanno immediatamente allertato il 118. I sanitari, giunti sul posto, hanno trasportato il piccolo a Positano, dove è stato imbarcato su un elicottero di soccorso diretto all’ospedale Santobono.

Condizioni del bambino e accertamenti medici

Nonostante la caduta, il bambino non ha mai perso conoscenza. I medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per escludere eventuali conseguenze traumatiche. La dinamica dell’incidente è stata valutata come di natura accidentale.