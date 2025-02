Un incendio di vaste proporzioni ha colpito una palazzina in via Vesuvio 25, a Volla (Napoli), provocando l’evacuazione di sedici famiglie, la chiusura di una scuola e il ferimento di una persona.

Le Cause dell’Incendio e i Danni

Le fiamme si sono sviluppate nel piano interrato dell’edificio, dove ha sede un’attività sartoriale. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo avrebbe avuto origine dagli abiti conservati nella sartoria, generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

L’incendio ha costretto le autorità a chiudere la strada, oltre a diversi esercizi commerciali e studi professionali presenti nella palazzina. Le operazioni di spegnimento, condotte dai vigili del fuoco, sono ancora in corso, ma le fiamme risultano quasi del tutto domate.

Un Ferito e Famiglie Senza Casa

Secondo quanto riferito dalla prefettura di Napoli, il bilancio dell’incendio conta un ferito attualmente ricoverato in ospedale e sedici famiglie evacuate per precauzione, che al momento si trovano senza una sistemazione abitativa.

Intervento delle Autorità

Sul posto sono intervenuti:

Vigili del fuoco, per le operazioni di spegnimento

Croce Rossa, per l’assistenza ai residenti evacuati

Forze dell’ordine e polizia locale, per la gestione dell’emergenza

Nel frattempo, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione del Centro di coordinamento soccorsi per valutare la situazione e adottare le misure necessarie.