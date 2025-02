Inseguimento nella notte a Boscoreale, dove i Carabinieri hanno arrestato Angelo Sola, 22enne di Sarno (Salerno), per detenzione di droga a fini di spaccio e porto di oggetti atti a offendere.

L’Inseguimento e l’Incidente

Durante un servizio di controllo del territorio per contrastare furti e rapine, i Carabinieri della Stazione di Boscoreale hanno notato il giovane alla guida di una Fiat Punto in via Gesuiti.

All’alt imposto dai militari, il 22enne non si è fermato, dando il via a un inseguimento durato poche centinaia di metri. La fuga si è conclusa con un violento scontro contro un’altra auto, a bordo della quale viaggiavano un ragazzo e due donne.

Dopo l’incidente, il giovane ha tentato di scappare a piedi, ma è stato rapidamente bloccato dai Carabinieri.

Ferita una Donna di 60 Anni

A causa dell’impatto, una delle passeggere dell’auto tamponata, una 60enne di Terzigno, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, dopo le cure mediche, è stata dimessa e sta bene.

Il Sequestro di Droga e Armi

Durante la perquisizione della Fiat Punto, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato:

243 grammi di droga tra cocaina, marijuana e hashish;

Un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga;

Un’ascia, ritenuta un’arma impropria.

L’Arresto e le Conseguenze Legali

Il 22enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e posto in attesa di giudizio. Dovrà rispondere delle accuse di spaccio di stupefacenti, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale.