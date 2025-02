A partire da oggi, le famiglie siciliane che si trovano in una situazione di difficoltà economica possono finalmente presentare domanda per il Bonus Povertà 2024. Questa misura, introdotta dalla Regione Siciliana, ha lo scopo di offrire un supporto economico concreto a chi ne ha più bisogno.

Grazie a questa iniziativa, molte persone potranno ottenere un aiuto finanziario essenziale per affrontare le spese quotidiane. Inoltre, trattandosi di un contributo una tantum, chi lo riceve non dovrà preoccuparsi di restituirlo.

Come richiedere il Bonus Povertà Sicilia 2024

Per garantire la massima efficienza, la procedura di richiesta del bonus avverrà esclusivamente online. Infatti, i cittadini interessati dovranno accedere alla piattaforma IRFIS, disponibile all’indirizzo ufficiale: https://incentivisicilia.irfis.it

.

Documenti necessari

Affinché la domanda venga accettata senza problemi, è fondamentale presentare tutta la documentazione richiesta. In particolare, sarà necessario allegare:

Modello ISEE aggiornato, indispensabile per determinare l’ammontare del contributo

Documento d’identità valido, utile per confermare l’identità del richiedente

Certificazioni aggiuntive, eventualmente richieste per il calcolo del punteggio

Pertanto, è altamente consigliato preparare in anticipo tutti i documenti necessari per evitare ritardi o possibili esclusioni dalla graduatoria.

Importi e criteri di assegnazione

Per quanto riguarda l’importo del bonus, questo varierà in base al reddito e ad altre condizioni specifiche. Più precisamente, l’erogazione seguirà un sistema di punteggio che considera diversi fattori, tra cui la composizione del nucleo familiare e le eventuali situazioni di disagio sociale o abitativo.

Ecco gli importi previsti in base alla fascia di reddito:

5.000 euro per chi ha un reddito ISEE compreso tra 0 e 1.500 euro

3.500 euro per chi ha un reddito leggermente superiore

2.500 euro per chi, pur avendo un reddito più alto, si trova comunque in una situazione economica difficile

Di conseguenza, coloro che si trovano in condizioni più gravi riceveranno un sostegno maggiore. Tuttavia, anche le fasce con un reddito leggermente più alto potranno beneficiare di un aiuto significativo.

Scadenza e modalità di erogazione

Per non perdere questa opportunità, è fondamentale rispettare le scadenze stabilite. Infatti, le domande potranno essere presentate fino al 15 aprile 2024.

Una volta completato l’iter di selezione, l’IRFIS provvederà alla pubblicazione delle graduatorie direttamente sul proprio sito ufficiale. Successivamente, i fondi verranno erogati tramite bonifico bancario, così da garantire un trasferimento sicuro e tracciabile.

Inoltre, per assicurare la massima trasparenza, l’ente incaricato si occuperà di verificare attentamente tutte le dichiarazioni fornite dai richiedenti. In questo modo, si potrà evitare qualsiasi irregolarità e garantire che il bonus venga assegnato a chi ne ha realmente diritto.

Un aiuto concreto per le famiglie siciliane

Questa misura, voluta dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, rientra nella manovra finanziaria 2024 e rappresenta un passo significativo per sostenere le famiglie più fragili.

Nel complesso, il Bonus Povertà 2024 è stato finanziato con un fondo di 30 milioni di euro, il quale consentirà di assegnare circa 8.000-9.000 contributi. Di conseguenza, molte famiglie potranno ricevere un sostegno economico utile per affrontare le difficoltà quotidiane.