Il Bonus Elettrodomestici 2025 è stato confermato dal Governo Meloni con alcune modifiche rispetto alle precedenti edizioni. L’agevolazione ha l’obiettivo di incentivare la sostituzione di elettrodomestici obsoleti con modelli più efficienti dal punto di vista energetico, contribuendo così alla riduzione dei consumi e dei costi in bolletta.

Chi può accedere al bonus

Per poter beneficiare dell’incentivo, è necessario soddisfare alcuni requisiti:

ISEE: il bonus è destinato a cittadini con un reddito ISEE pari o inferiore a 25.000 euro.

Efficienza energetica: gli elettrodomestici acquistati devono appartenere almeno alla classe energetica B.

Smaltimento: il richiedente dovrà occuparsi dello smaltimento del vecchio elettrodomestico.

Novità 2025: non serve la ristrutturazione

A differenza delle edizioni precedenti, il bonus non è più legato alla ristrutturazione dell’immobile, quindi sarà possibile richiederlo senza effettuare lavori edili.

Importo e modalità di erogazione

Il Bonus Elettrodomestici 2025 non prevede una detrazione fiscale, ma viene concesso come sconto immediato in fase di acquisto.

Importo massimo: fino a 200 euro di sconto sul prezzo del prodotto.

Quali elettrodomestici si possono acquistare

Si possono acquistare tutti gli elettrodomestici di classe energetica B o superiore, tra cui:

Frigoriferi

Lavatrici

Asciugatrici

Lavastoviglie

Forni

Congelatori

Piani cottura a induzione

Sono esclusi dal bonus gli elettrodomestici con una classe energetica inferiore alla B.

Come richiedere il bonus

Le modalità di richiesta non sono ancora state ufficializzate. Il decreto attuativo è atteso entro i primi giorni di marzo 2025, con la possibilità di usufruire del bonus a partire dalla metà del mese.

Per informazioni aggiornate, si consiglia di consultare il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate.