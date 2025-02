Grazie alla Legge di Bilancio 2025, lo Stato offre un nuovo incentivo per le famiglie italiane che desiderano rinnovare gli elettrodomestici di casa con modelli più efficienti dal punto di vista energetico. Il Bonus Elettrodomestici 2025 rappresenta un aiuto concreto per ridurre i consumi e risparmiare sulla bolletta elettrica.

In Cosa Consiste il Bonus?

Il bonus prevede uno sconto immediato sull’acquisto di frigoriferi, lavatrici e altri elettrodomestici con classe energetica pari o superiore a B. A differenza delle agevolazioni precedenti, non è necessario effettuare lavori di ristrutturazione per poterne beneficiare.

A Quanto Ammonta lo Sconto?

Lo sconto sarà applicato direttamente al momento dell’acquisto, evitando la necessità di richiedere detrazioni fiscali. L’importo varia in base all’ISEE del richiedente:

100 euro per la generalità degli acquirenti

200 euro per chi ha un ISEE inferiore a 25.000 euro

Lo sconto copre il 30% del costo totale del nuovo elettrodomestico, fino ai massimali sopra indicati. Ad esempio, per un frigorifero di classe B dal valore di 800 euro, il 30% sarebbe 240 euro, ma lo sconto effettivo sarà 100 euro (o 200 euro per chi rientra nei requisiti ISEE).

Come Ottenere il Bonus Elettrodomestici 2025?

Attualmente, si attende la pubblicazione del decreto attuativo (prevista entro marzo 2025) per conoscere le modalità esatte di richiesta. Tuttavia, le ipotesi più accreditate prevedono:

Sconto in fattura applicato direttamente dal venditore, come già avviene per il bonus TV

Obbligo di smaltire correttamente il vecchio elettrodomestico, secondo le regole della rottamazione

Possibile richiesta di presentazione dell’ISEE per chi vuole ottenere lo sconto massimo

Altra possibilità è l’introduzione di un “click day”, con una finestra temporale per presentare la richiesta online. Tuttavia, questa soluzione è poco apprezzata, poiché potrebbe penalizzare chi non riesce a completare la procedura in tempo.

Quando Sarà Disponibile il Bonus?

L’entrata in vigore del Bonus Elettrodomestici è prevista nel corso del 2025, ma bisognerà attendere la pubblicazione ufficiale del decreto per conoscere tutti i dettagli.