Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha introdotto importanti aggiornamenti riguardanti l’assegno di maternità di base per il 2025. Questo contributo economico, noto anche come assegno di maternità dei Comuni, è destinato alle famiglie in attesa di un figlio o con un neonato, offrendo un sostegno economico durante i primi mesi di vita del bambino.

Di seguito, tutti i dettagli sui nuovi importi, requisiti ISEE e documentazione necessaria per ottenere l’agevolazione.

Importo aggiornato dell’assegno di maternità 2025

A partire dal 4 febbraio 2025, l’importo complessivo dell’assegno di maternità sarà di 2.037 euro, suddiviso in cinque rate mensili da 407,40 euro. Questo incremento dello 0,8% rispetto al 2024 tiene conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo (FOI), garantendo un adeguamento in linea con il costo della vita.

L’aggiornamento dell’importo consente di fornire un aiuto concreto alle famiglie nei primi mesi di vita del bambino, periodo in cui le spese possono risultare particolarmente impegnative.

Requisiti economici e soglia ISEE per l’accesso

Per poter richiedere l’assegno di maternità, è necessario rispettare determinati requisiti economici stabiliti in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Soglia massima ISEE 2025: 20.382,90 euro

L’ISEE tiene conto del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare. Se il valore è inferiore alla soglia stabilita, la famiglia ha diritto al contributo.

Documentazione necessaria per la richiesta

Per presentare la domanda, è obbligatorio allegare la seguente documentazione:

Certificazione ISEE aggiornata, necessaria per attestare la situazione economica della famiglia

Autocertificazione con informazioni sulla residenza e cittadinanza della madre

Documento d’identità della richiedente

Permesso di soggiorno per le cittadine extracomunitarie

Eventuale documentazione integrativa, in caso di diritto a un’altra indennità di maternità di importo inferiore

Modalità di presentazione della domanda

La richiesta dell’assegno di maternità deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento preadottivo.

Dove presentare la domanda

Presso il Comune di residenza della madre, che verificherà la sussistenza dei requisiti

Una volta approvata, la pratica verrà inoltrata all’INPS, che provvederà all’erogazione dell’assegno

Le modalità di presentazione possono variare da un Comune all’altro. Per questo motivo, è consigliabile contattare il proprio Comune di residenza per informazioni più dettagliate sulle procedure e sulla documentazione richiesta.