Il Bonus Nido è confermato anche per il 2025, ma al momento non è ancora possibile inviare la domanda. Sebbene il contributo per le famiglie sia già stato previsto dalla Manovra di Bilancio, la procedura per richiederlo non è ancora stata aperta. Scopriamo insieme quando sarà possibile fare richiesta e a chi spetta il beneficio.

Chi ha Diritto al Bonus Nido 2025?

Il Bonus Nido è un contributo pensato per supportare le famiglie con figli piccoli, ma non basta avere figli a carico per beneficiarne. Infatti, il Bonus Nido è riservato a chi ha figli di età inferiore ai 3 anni che si trovano in una delle seguenti situazioni:

Frequentano un asilo nido (sia pubblico che privato).

Hanno bisogno di assistenza sanitaria domiciliare per malattie croniche gravi.

Nel primo caso, il bonus aiuterà a coprire le rette di frequenza dell’asilo nido, mentre nel secondo caso, il contributo verrà utilizzato per supportare le spese di assistenza domiciliare.

Importi del Bonus Nido: Quanto Spetta in Base all’ISEE

L’importo del Bonus Nido 2025 varia in base al valore dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) dichiarato dalla famiglia richiedente. Ecco come sono suddivisi gli importi annuali e mensili:

ISEE

Fino a 25.000,99 3.000,00 Dieci rate da 272,73 e una da 272,70

Da 25.001 a 40.000,00 2.500,00 Dieci rate da 227,27 e una da 227,30

Oltre 40.000,00 1.500,00 Dieci rate da 136,37 e una da 136,30

Quando Si Potrà Inviare la Domanda per il Bonus Nido 2025?

In questi giorni, molte famiglie sono impegnate con il rinnovo dell’ISEE, che non solo è necessario per richiedere il Bonus Nido, ma anche per altre prestazioni previdenziali, come l’Assegno Unico.

Tuttavia, l’INPS non ha ancora comunicato una data ufficiale per l’apertura delle domande del Bonus Nido 2025. Secondo l’esperienza dell’anno scorso, la finestra per la presentazione delle domande si aprì intorno alla seconda metà di marzo, quindi è probabile che anche nel 2025 la procedura si attivi nello stesso periodo.

Cosa dice l’INPS? Sui social, l’Istituto ha dichiarato che, al momento, non è possibile fornire una data esatta. Tuttavia, conferma che la Manovra di Bilancio 2025 ha stanziato nuovi fondi per il Bonus Nido, incrementando di 97 milioni di euro il finanziamento complessivo per quest’anno.