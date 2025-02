Il Bonus spese extrascolastiche 2025 è una nuova misura di sostegno economico destinata alle famiglie con figli di età compresa tra 6 e 14 anni. Previsto dalla Legge di Bilancio 2025, l’incentivo mira a favorire la partecipazione dei bambini ad attività sportive e ricreative senza gravare sul bilancio familiare.

Chi può richiedere il Bonus spese extrascolastiche 2025?

Il contributo di 500 euro è riservato alle famiglie con un ISEE non superiore a 15.000 euro. Inizialmente, si era ipotizzata una soglia di 35.000 euro, ma il limite è stato abbassato per concentrare le risorse sulle fasce di reddito più basse.

Come funziona il Bonus attività extrascolastiche?

Il bonus rientra nel programma “Dote per la Famiglia”, finanziato con 30 milioni di euro per il 2025. Tuttavia, i fondi non verranno erogati direttamente alle famiglie, ma saranno distribuiti ad associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Queste realtà potranno quindi offrire servizi gratuiti o a costo ridotto per i bambini che rientrano nei requisiti. L’importo massimo di 500 euro per beneficiario potrebbe variare in base alle modalità di ripartizione del fondo.

Bonus attività extrascolastiche 2025: è cumulabile con altri incentivi?

No, il Bonus spese extrascolastiche 2025 non è cumulabile con altre agevolazioni simili. Chi già beneficia di contributi, sgravi fiscali o altri bonus per attività sportive e ricreative dovrà scegliere quale agevolazione mantenere.

Come presentare la domanda?

Le modalità di richiesta verranno stabilite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e il Ministero del Lavoro. Questo decreto è atteso entro marzo 2025.

Fino alla pubblicazione ufficiale, le famiglie interessate dovranno attendere per conoscere i dettagli operativi sulla procedura di richiesta.