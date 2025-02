Anche nel 2025, il governo ha previsto una serie di bonus e agevolazioni economiche per sostenere famiglie, studenti, lavoratori e pensionati. Queste misure sono state pensate per offrire un aiuto concreto sia nelle spese quotidiane sia per investimenti a lungo termine, come l’istruzione e il benessere personale.

Tuttavia, per accedere a questi incentivi, è fondamentale considerare il valore dell’ISEE, poiché rappresenta il principale criterio di eleggibilità. Più l’ISEE è basso, maggiore sarà il numero di agevolazioni a cui si può accedere.

Di seguito, vediamo nel dettaglio tutti i bonus disponibili nel 2025 per chi ha un ISEE inferiore a 35.000 euro e le modalità per ottenerli.

Quali sono i bonus per chi ha un ISEE sotto i 35.000 euro?

1. Assegno Unico per Figli a Carico

L’assegno unico universale è una misura destinata alle famiglie con figli fino a 21 anni. In alcuni casi, può essere richiesto anche senza la presentazione dell’ISEE; tuttavia, senza tale documento, si riceverà solo l’importo minimo di 57,50 euro.

Se invece l’ISEE è inferiore a 35.000 euro, l’assegno parte da 112 euro mensili e può arrivare fino a 201 euro, specialmente per chi ha un ISEE sotto i 17.227,33 euro. Inoltre, mentre gli importi vengono ridotti per i figli maggiorenni, questa distinzione non si applica in caso di disabilità.

2. Bonus Asilo Nido

Un altro aiuto importante per le famiglie è il bonus asilo nido, destinato a coprire le spese per l’iscrizione ai nidi pubblici e privati autorizzati. Inoltre, il contributo può essere utilizzato anche per finanziare l’assistenza domiciliare dei bambini sotto i 3 anni affetti da gravi patologie.

L’importo massimo erogabile varia in base all’ISEE:

Fino a 25.000 euro → 3.000 euro annui

Tra 25.001 e 40.000 euro → 2.500 euro annui

Di conseguenza, più basso è l’ISEE, maggiore sarà l’importo del contributo.

3. Bonus Cultura per 18enni

Parallelamente ai bonus per l’infanzia, il governo ha riconfermato anche la Carta della Cultura Giovani, destinata a chi compie 18 anni nel 2025 e ha un ISEE inferiore a 35.000 euro.

Questa carta, che ha un valore di 500 euro, può essere utilizzata per acquistare:

Libri

Biglietti per cinema, teatro e concerti

Corsi di lingua straniera

Abbonamenti a quotidiani e periodici (sia cartacei che digitali)

È importante sottolineare che le richieste potranno essere presentate dal 31 gennaio al 30 giugno 2025.

4. Carta Acquisti per Spese Essenziali

Un altro importante sostegno economico è rappresentato dalla Carta Acquisti, che permette di ottenere 80 euro bimestrali (40 euro al mese) per:

L’acquisto di beni alimentari e sanitari

Il pagamento delle bollette di luce e gas

Questa carta è riservata a due categorie specifiche:

Over 65 anni

Bambini sotto i 3 anni

Tuttavia, l’ISEE del nucleo familiare non deve superare 8.117,17 euro.

5. Carta “Dedicata a Te”

Un altro contributo significativo è la Carta “Dedicata a Te”, che offre un sostegno economico una tantum di 500 euro.

Per ottenerla, è necessario che il nucleo familiare abbia:

Almeno tre componenti

Un ISEE inferiore a 15.000 euro

Questa carta può essere utilizzata esclusivamente nei negozi convenzionati.

6. Bonus Bollette (Luce, Gas e Acqua)

Per aiutare le famiglie a far fronte alle spese energetiche, è stato confermato anche il bonus sociale per le bollette.

I requisiti ISEE per accedere al bonus sono:

Fino a 9.530 euro per famiglie standard

Fino a 20.000 euro per nuclei con almeno 4 figli a carico

Gli importi del bonus variano a seconda del numero di componenti della famiglia:

Luce: da 168 a 241 euro annui

Gas: tra 59 e 94 euro annui

7. Assegno di Inclusione (ex Reddito di Cittadinanza)

A partire dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di Inclusione ha sostituito il Reddito di Cittadinanza.

Per ottenere questo sostegno, bisogna rispettare i seguenti limiti di reddito:

ISEE inferiore a 10.140 euro

Reddito familiare annuo sotto 6.500 euro (che può salire fino a 10.140 euro per famiglie in affitto)

8. Supporto per la Formazione e il Lavoro

Questo incentivo è destinato a persone disoccupate o a rischio di esclusione sociale.

I beneficiari possono ricevere 500 euro mensili per un massimo di 12 mesi, prorogabili per altri 12 mesi.

Requisiti principali:

Età compresa tra 18 e 59 anni

ISEE inferiore a 10.140 euro

Rispetto di alcuni parametri patrimoniali

9. Bonus Psicologo

Infine, per chi necessita di supporto psicologico, il governo ha rifinanziato anche il Bonus Psicologo.

L’importo varia in base all’ISEE:

Fino a 15.000 euro → 1.500 euro

Tra 15.000 e 30.000 euro → 1.000 euro

Tra 30.001 e 50.000 euro → 500 euro